Yetkili: Shanghai'daki Topluluklarda Kovid-19 Bulaşma Riski Frenleniyor - Son Dakika
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Yetkili: Shanghai'daki Topluluklarda Kovid-19 Bulaşma Riski Frenleniyor

01.05.2022 19:01
Yetkili: Shanghai'daki Topluluklarda Kovid-19 Bulaşma Riski Frenleniyor

SHANGHAİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki Belediye Yönetimi Genel Sekreter Yardımcısı Gu Honghui, Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, uzmanların kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerinin, Shanghai'daki topluluklarda Kovid-19 bulaşma riskinin etkili...

SHANGHAİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki Belediye Yönetimi Genel Sekreter Yardımcısı Gu Honghui, Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, uzmanların kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerinin, Shanghai'daki topluluklarda Kovid-19 bulaşma riskinin etkili şekilde azaldığını gösterdiğini belirtti. Gu, Fengxian, Jinshan, Chongming, Qingpu, Songjiang ve Putuo dahil olmak üzere altı bölgede virüsün yayılma zincirinin hemen hemen kesilmesiyle, Shanghai'daki pandemi durumunun artık istikrarlı şekilde düzeldiğini belirtti. Gu, Shanghai'da, son nükleik asit tarama sonuçlarına göre, kentin Kovid-19 risk alanlarını üç kademeli sınıflandırmasına dayanarak, büyük ölçekli nükleik asit test çalışmalarına gelecek hafta devam edileceğini ifade etti. Belediye Sağlık Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, Shanghai'da Cumartesi günü yerel kaynaklı teyit edilmiş 788 Kovid-19 ve 7.084 asemptomatik vaka bildirildiği belirtildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, 1 Mayıs, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Yetkili: Shanghai'daki Topluluklarda Kovid-19 Bulaşma Riski Frenleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yetkili: Shanghai'daki Topluluklarda Kovid-19 Bulaşma Riski Frenleniyor - Son Dakika
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