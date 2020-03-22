Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti - Son Dakika

Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte halay çekti.

Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte halay çekti. Gelin ve damadı gören vatandaşlar ise şaşkınlıkla izledi.


Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen kimi vatandaşlar sahillere akın edip piknik yaparken, bazıları ise sahilde arkadaşlarıyla toplanıp sohbet ediyor. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ise "evde kal" uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte otomobilden yüksek sesle müzik açıp halay çekti. Sahilde halay çeken gelinle damadı gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:21 Kaynak: İHA

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