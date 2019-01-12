Yetkililer Kepsut'taki Taşkın ile İlgili İncelemelerde Bulundu

Yetkililer Kepsut'taki taşkın ile ilgili incelemelerde bulundu Kepsut'ta yetkililer taşkın yapan dereyi incelediBALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün yağan aşırı yağışlardan kapanan köy yolları açıldı.

Yetkililer Kepsut'taki taşkın ile ilgili incelemelerde bulundu

Kepsut'ta yetkililer taşkın yapan dereyi inceledi



BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün yağan aşırı yağışlardan kapanan köy yolları açıldı. Kepsut deresinde incelemelerde bulunan yetkililer vatandaşları taşkınlara karşı uyardı.

Kepsut'un Bektaşlar Mahallesi'nden geçen Kille ve Simav Çaylarının mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlardan taşma yapması yetkilileri endişelendirdi. Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, DSİ Balıkesir Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile yetkililer taşkın yaparak, köy yollarının kapandığı Kille ve Simav Çayı kenarında incelemelerde bulundu. Kaymakam Atıcı oluşturdukları kriz merkezi ile olası doğal afet ile mücadele planı içerisinde önlemleri aldıklarını açıkladı. Kaymakam Atıcı vatandaşlardan toprak kayması ve heyelana karşı duyarlı olmalarını istedi.

Kille deresi kenarında yaşayan vatandaşlardan Hüseyin Zorbaz yaptığı açıklamada şunları belirtti. "Kepsut'a son yıllarda bu kadar çok yağmur yağmamıştı. Evelden set olmadan önce kum torbaları ile önlem alıyorduk. Set yapıldıktan sonra ilk defa bu kadar çok yağmur yağdı. Dere yatağından çıkarak, yolları kapattı. Yağışlar bu şiddette yağarsa Kepsut sular altında kalır" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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