Yetkililer Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangın çıkan bölgede incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangına ilişkin, "Bu tür olaylar sonrasında siyasi rant elde ederiz diyenlerle karşılaşıyoruz. Bölgenin imara açılması ile ilgili kimsenin en ufak bir söylemde bulunma hakkı yoktur." dedi.

Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte kuş cennetinde yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu.

Kızılırmak Deltası'nın ekolojik süreklilik açısından çok önemli bir alan olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Canımız çok acıdı bu yangınla. Vatandaşlarımıza, hiçbir haneye zarar gelmedi ama çok sayıda canlımızı kaybettik. Sürüngenler, bütün ekolojik varlıklar, bitkiler bizim için çok değerli. Bu bölgenin 21 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile statüsünün yükseltilerek daha korunaklı bir alan haline gelmiş olması çok önemli. Bu tür olaylar sonrasında siyasi rant elde ederiz diyenlerle karşılaşıyoruz. Bölgenin imara açılması ile ilgili kimsenin en ufak bir söylemde bulunma hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Karaaslan, deltayla ilgili çok ciddi koruma kararları olduğuna işaret ederek, "Burası sonuna kadar korunacak ve yaşatılacaktır. Sosyal medyada paylaşılan ve kuşların telef olduğunu yansıtan fotoğraflar ise gerçeği yansıtmıyor. O fotoğraflar buraya ait değil." diye konuştu.

Valisi Dağlı ise, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıkan alanın 2. derecede SİT alanı olarak statüsünün yükseltildiğini hatırlatarak, bu bölgeyi daha dikkatli bir şekilde koruyacağını dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deltada bir metrekare alanın bile yanmasının kendileri açısından değerli olduğunu ve bu bölgenin kesinlikle yapılaşmaya açılmayacağını aktardı.