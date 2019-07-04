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Yetkililerden gergedan böceği uyarısı!

1 saat önce

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Gergedan böceğinin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmadığını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında idari para...

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Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Gergedan böceğinin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmadığını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan Gergedan Böceği, (Oryctes nasicornis) Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü elemanları tarafından teslim alındı. Ekolojik dengenin, biyolojik zenginliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem arz eden Gergedan Böceği, elemanlar tarafından daha sonra tabiata salındı.

Konuyla ilgili bir vatandaşları uyaran Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, "Uyarı, Gergedan Böceği'nin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmamakla birlikte, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında Van il şube müdürlüğümüz tarafından idari para cezası uygulandığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
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