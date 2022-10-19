Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi ardından yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimler artırıldı. 2021 yılının tamamında yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimlerde 6 bin 75 cezai işlem uygulanırken, bu yılın ilk 9 ayında 5 bin 685 cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine eylül ayı başında 81 il valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Genelgede, 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik'in 2021 yılında yürürlüğe girdiği belirtilerek, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde söz konusu cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı belirtildi. Özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiği de belirtilerek, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde denetimlerin artırılarak, özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.