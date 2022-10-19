Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza

19.10.2022 12:08
Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi ardından yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimler artırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi ardından yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimler artırıldı. 2021 yılının tamamında yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimlerde 6 bin 75 cezai işlem uygulanırken, bu yılın ilk 9 ayında 5 bin 685 cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine eylül ayı başında 81 il valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Genelgede, 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik'in 2021 yılında yürürlüğe girdiği belirtilerek, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde söz konusu cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı belirtildi. Özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiği de belirtilerek, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde denetimlerin artırılarak, özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.

DENETİMLER ARTTIGenelge ile birlikte ülke genelinde yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için denetimler sıklaştırıldı. Özellikle büyükşehirlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde genelge doğrultusunda özel denetim noktaları oluşturuldu. Bu bölgelerde araçlar tek tek durdurulup, çakar bulunup bulunmadığı kontrol edilirken, sürücüler de uyarılıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen bu yöndeki şikayetler de değerlendirilip, yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1823 TL para cezası uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yetkisiz ışıklı/sesli çakar kullanımının önlenmesine yönelik 2021 yılında yapılan denetimlerde 6 bin 75 sürücüye cezai işlem yapıldı. Bu yılın ilk 9 ayında ise 5 bin 685 sürücüye yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle cezai işlem uygulandı.

YORUMLAR
500
Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı
12:06 Grev yapan işçilerle tartışan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Kes lan sesini
12:05 İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun rozetini Meral Akşener taktı
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
11:48 Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
11:48 Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü
11:29 Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini noktalayan Alp Navruz, ihanet iddialarını yalanladı: Bu söylentiler saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır
11:28 Enerji krizi sonrası Belçika'da kafelerde sıra dışı önlemler alınıyor: Müşterilerin uzun süre oturmaması için interneti kesip, sıcaklığı düşürüyorlar
11:23 Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs "pes" dedirtti
11:18 Antalya'da Noel Baba figürüne ilham veren St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıktı! Dünya çapındaki arkeologlar, inceleme yapmak için Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 12:26:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement