Son Dakika Haberleri: Yetkisiz Kişilerin İstihdamı Sağlık Hizmetlerinde Karışıklığa Yol Açabilir"

Yetkisiz Kişilerin İstihdamı Sağlık Hizmetlerinde Karışıklığa Yol Açabilir"

42 dakika önce

Türk Hemşireler Derneğinden, yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamının sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurduğu bildirildi.

Yetkisiz Kişilerin İstihdamı Sağlık Hizmetlerinde Karışıklığa Yol Açabilir
Türk Hemşireler Derneğinden, yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamının sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurduğu bildirildi.

Türk Hemşireler Derneğinden yapılan açıklamada, Türkiye'de sağlık hizmeti sunanların içerisinde yaklaşık 170 bininin hemşirelerden oluştuğu belirtildi.

Fakülte ve bölümlerin 934 öğretim elemanı ile hemşire yetiştirdiği ve bu okullarda halen 66 bin 944 hemşirelik öğrencisinin öğrenim gördüğü, 100 bine yakın meslektaşlarının da eğitimlerini tamamladığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 100 bin hemşire atama beklerken, hemşirelik diplomasına sahip olmayan diğer sağlık çalışanları hemşire olarak istihdam ediliyor. Girişim ve taleplerin karşılık bulması ve hemşirelik eğitimi almamış kişilere bu mesleği sunma olanağı verilmesi, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyerek, hemşirelik mesleğinin birey ve toplum sağlığı yönünden telafisi zor zararlar doğurabilir. Yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamı sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:17 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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