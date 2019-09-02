Yevhen Konoplyanka Shakhtar Donetsk'te!
5 saat önce
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı.
Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı. Ukraynalı yıldız ile Beşiktaş ilgileniyordu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:34
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