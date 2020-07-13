Yevhen Seleznov gollerle döndü - Son Dakika

Yevhen Seleznov gollerle döndü

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ekol Göz Menemenspo ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da, Yevhen Seleznov uzun bir aranın ardından fileleri havalandırdı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ekol Göz Menemenspo ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da, Yevhen Seleznov uzun bir aranın ardından fileleri havalandırdı.

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4 karşılaşmanın ardından ilk kez ilk 11'de forma giyen Ukraynalı santrfor, 24 ve 40. dakikalarda kaydettiği penaltı golleriyle hasrete son verdi.


Ligde en son 14 Mart'ta oynanan Boluspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyme şansı bulan tecrübeli futbolcu, daha sonra oynanan Keçiörengücü, Adanaspor, Giresunspor ve Altınordu maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulamamıştı. Dün 2 gol kaydeden Seleznov, 3 net gol fırsatından da faydalanamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:39 

Son Dakika Spor Yevhen Seleznov gollerle döndü - Son Dakika Spor
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