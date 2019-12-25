Yevhen Seleznyov: "İbrahim Üzülmez bana büyük bir güven verdi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yevhen Seleznyov: 'İbrahim Üzülmez bana büyük bir güven verdi' - Son Dakika Spor

Yevhen Seleznyov: "İbrahim Üzülmez bana büyük bir güven verdi"

6 saat önce

Bursaspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznyov, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in kendisiyle konuşup, güven verdiğini ifade ederek, "Bana bu şekilde yaklaşılırsa, elimden gelenin 3-4 katını verebileceğimi söyledim" dedi.

Yevhen Seleznyov:

Bursaspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznyov, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in kendisiyle konuşup, güven verdiğini ifade ederek, "Bana bu şekilde yaklaşılırsa, elimden gelenin 3-4 katını verebileceğimi söyledim" dedi.


Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli golcüsü Yevhen Seleznyov, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligde maçlarda yedek kulübesinde başlamasına ilişki 'yorgun' olduğu şeklindeki iddiaları yalanlayan deneyimli santrafor, "Ben yorgun değildim. Tam aksine ilk 11'de oynadığım için çok mutluydum. Tabii ki uzun süre oynamadım, maç ritmim yoktu ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.


"İbrahim Üzülmez büyük bir güven verdi"


Teknik adam değişikliğine ilişkin Seleznyov, "Tabi her şeyi değiştirebilir. Yeni hoca, yeni strateji. Oyunculuk zamanından da tanıyorum. Benimle konuştu, büyük bir güven verdi. Bu şekilde yaklaşılırsa bana, elimden gelenin 3-4 katını verebileceğimi söyledim. Çok daha fazla motivasyonum var. Geldiği gibi bana güvendi ilk 11'de oynadım ve direkt olarak da gol attım" diye konuştu.


"Pozisyon penaltı değilse kariyerimi sonlandırırım"


Menemenspor maçının son dakikasındaki yaşanan pozisyonla alakalı olarak da Seleznyov, "Hakem penaltı verseydi bir gol daha atacağıma inanıyordum. Hakemi eleştirmek istemiyorum. Her şeyde hata olabiliyor, herkes hata yapabiliyor. Ama yüzde 2 bin penaltı olduğunu düşündüğüm pozisyonda sadece korktuğu için penaltıyı çalmayacaksa bence bazı insanlar bu işi yapmamalı. Sahaya çıktığınızda bazı kurallara riayet etmiyorsanız işinizi yapmamalısınız. Eğer bu penaltı değilse ben kariyerimi sonlandırırım" ifadelerini kullandı.


"Son maçta çocukça hatalardan gol yememize kızdım"


Takımın bundan sonraki durumuna yönelik ise Seleznyov, "Öncesi hakkında yorum yapmam doğru olmaz ama son maçta çocukça hatalardan gol yememize kızdım. Onun dışında ilk dakikalarda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, 1-0'ı 2-0 yapamamak da hata meselesi bence. Hoca ile daha fazla çalıştıkça galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum. Çünkü kendisini oyunculuk döneminden hatırlıyorum. Türkiye-Ukrayna maçında karşılıklı oynamıştık. Böyle büyük seviyelerde oynamış hocalar, kazanma aklına sahip oluyorlar. Bununla birlikte üst üste galibiyetlerin gelebileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. - BURSA

İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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