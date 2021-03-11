ANTALYA Yevmiyeli şampiyon - Son Dakika

ANTALYA Yevmiyeli şampiyon

11.03.2021 08:15

Yevmiyeli şampiyonDART sporunda 4 yılda 9 Türkiye şampiyonluğu kazanıp, 2019-2020 sezonunu gençler ve büyükler genel klasmanda birinci olan İsa Furkan Coş (19), ailesine destek olmak için bahçe ve serada günlük 100 liraya çalışıyor.

Yevmiyeli şampiyon

DART sporunda 4 yılda 9 Türkiye şampiyonluğu kazanıp, 2019-2020 sezonunu gençler ve büyükler genel klasmanda birinci olan İsa Furkan Coş (19), ailesine destek olmak için bahçe ve serada günlük 100 liraya çalışıyor. Coş, yeni şampiyonluklar ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazanma hayali kuruyor.

Demre'de yaşayan İsa Furkan Coş, 4 yıl önce Antalya Spor Lisesi'ni kazandı. Yatılı eğitime başlayan Coş, okulda dart antrenörü Erdoğan Kaş'ın yönlendirmesiyle antrenmana başladı. 8 ay sonra ilk Türkiye şampiyonasına katılan Coş, 2016-2017 sezonunda Türkiye üçüncüsü oldu. Coş, sonrasında katıldığı turnuvalarda 9 Türkiye şampiyonluğu, 5 Türkiye üçüncülüğü, 1 Türkiye ikinciliği, Akdeniz'de yer alan ülkelerden sporcuların katıldığı uluslararası turnuvada da 2 birincilik elde etti. 2019-2020 sezonunu genç erkekler genel klasman ile büyük erkekler genel klasman Türkiye birincisi olan Coş, Dünya Dart Şampiyonası'nda Sanal Kupa'da grup 5'incisi oldu.

Dart sporunda kazandığı şampiyonluklarla önemli başarılar elde eden Coş, tatil dönemlerinde Demre'de ailesinin yanına giderek bahçe ve seralarda çalışıp, eğitim masraflarını karşıladı. Lise eğitimini tamamlayan Coş, beden eğitimi öğretmeni olma hedefiyle üniversite sınavına hazırlanıyor. Ailesine destek olmak, harçlığını çıkarmak için bahçe ve seralarda 100 liraya yevmiyeyle çalışan Coş, dart sporunda uzun yıllar milli takım forması giymek istediğini söyledi.

'ZORLUKLARI GÖRDÜKÇE HAYELLERİMİ DAHA YUKARI TAŞIYORUM'

Pandemi nedeniyle ertelenen turnuvalara hazırlıklarını sürdüren Coş, şunları söyledi:

"Çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğuyum. 4 yıl önce spor lisesini kazandım. Okulda dart sporuyla tanıştım. Antrenörümün desteğiyle güzel başarılar elde ettim. 9 defa Türkiye şampiyonu oldum. Genç ve büyük erkeklerde genel klasmanda birinci oldum. Şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eğitim masraflarımı karşılamak, aileme destek olmak için bahçe ve seralarda çalışıyorum. Ailem de destek oluyor. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Şampiyonluklar kazanıp, milli takım formasını uzun yıllar giymek istiyorum. Bahçe ve seralarda günlük 100 liraya çalışıyorum. Kasa taşıyorum, domates topluyorum, budama yapıyorum. Bu zorlukları gördükçe hayallerimi daha yukarı taşıyorum. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum."

ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon
ANTALYA Yevmiyeli şampiyon

Üniversite, Türkiye, Antalya, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Yevmiyeli şampiyon - Son Dakika


Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi Faciadan dönüldü! Canlı yayında konuğun üzerine dev ekran düştü Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin
Mart ayının ilk 10 gününde en çok haber konusu olan ünlüler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirvede Mart ayının ilk 10 gününde en çok haber konusu olan ünlüler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirvede         
15:20
'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer "Çift maske takın" uyarısında bulundu         
15:10
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı         
14:59
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi         
11:11
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 15:41:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Yevmiyeli şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei