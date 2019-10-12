Son Dakika Haberleri: Ygp'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı halil yağmur ve işçi müslüm güzel için...
Son Dakika Güncel Ygp'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı halil yağmur ve işçi müslüm güzel için...

Ygp'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı halil yağmur ve işçi müslüm güzel için...

47 dakika önce

YGP'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı Halil Yağmur ve işçi Müslüm Güzel için Suruç Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi-2.

YGP'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı Halil Yağmur ve işçi Müslüm Güzel için Suruç Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi-2

Ygp'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı halil yağmur ve işçi müslüm güzel için...

İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
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