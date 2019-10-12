Ygp'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı halil yağmur ve işçi müslüm güzel için...
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YGP'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı Halil Yağmur ve işçi Müslüm Güzel için Suruç Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi-2.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
YGP'li teröristler yapılan saldırıda şehit olan köy muhtarı Halil Yağmur ve işçi Müslüm Güzel için Suruç Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi-2
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