Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen Toplantısına Başkanlık Etti

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi ve Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt yer aldı.

YHKB Başkanı Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak'ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan "Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi" hayata geçirilmiş olup, proje için Amasya, Merzifon, Suluova, Taşova ve Göynücek Belediye Başkanlıkları ile Amasya Üniversitesi, DSİ Bölge Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumlarla işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu çerçevede söz konusu projenin Çorum ve Tokat illerinde de uygulanması maksadıyla toplantımızın sonunda "Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi" iş birliği protokolü ilgili Valiliklerimiz ve YHKB Müdürlüğümüz arasında da imzalanacaktır. Yapılan bu çalışmaların Amasya'mıza ve bölge illerimize hayırlı olmasının temenni ediyorum. " Açılış konuşmasının ardından Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt tarafından, Haziran ayına ait aylık cetvellerin tetkiki ve Birliğin yürüttüğü projeler ile çalışma konuları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı gündem maddelerinin karara bağlanması ile sona erdi.