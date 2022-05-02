YHT, 29 Nisan'da 29 bin 477 yolcu ile rekor kırdı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 29 Nisan'da Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) 29 bin 477 yolcu taşınarak, rekor kırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulduğu ve kapasite artışına gidildiği anımsatıldı. Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandığı belirtildi.

TRENLER TAMAMEN DOLDUBayram ilaveleri ile birlikte şehirlerarası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısının 272'ye çıkarıldığı kaydedilerek, "Günlük 75 bin koltuk kapasitesi ile hizmet verildi. 29 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu. Bilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişi ziyaret etti, bu alanda rekor kırıldı. 29 Nisan 2022 tarihinde YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısı ile açılışından bu yana taşınan en yüksek sayıya ulaşıldı. Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu ile bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca anahat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisan'da 17 bin 868 vatandaşımız bayram seyahatine çıktı. Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisan'da bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı" ifadelerine yer verildi.