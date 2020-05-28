YHT Eskişehir'den ilk seferini Ankara'ya yaptı - Son Dakika

YHT Eskişehir'den ilk seferini Ankara'ya yaptı
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) bugün itibari ile yeninden faaliyete başlarken, Eskişehir'den ilk tren seferi Ankara'ya yapıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) bugün itibari ile yeninden faaliyete başlarken, Eskişehir'den ilk tren seferi Ankara'ya yapıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 tarihinde YHT seferlerinin durdurulmasına karar verilmişti. Aradan geçen 2 ayın ardından seferler bugün itibaren yeniden başladı. İlk tren sabah Ankara garından İstanbul'a hareket ederken, Eskişehir'den de ilk tren Ankara'ya hareket etti. Şehirler arası kısıtlamanın bulunması sebebiyle Eskişehir'den Ankara'ya gidecek vatandaşların izin belgeleri de kontrol edildi. Tren garına girerken termal termometrelerle ateşleri ölçülen vatandaşlar ardınd kman bilet kontrolü sonrasında trene ulaştı. Maskesiz trene alınmayan yolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde oturtuldu. Yüzde 50 kapasite ile çalışacak olan YHT'de yerlerini alan vatandaşlar uzun süre sonra ilk seferlerini yaptı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:07 Kaynak: İHA
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