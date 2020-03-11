YHT Garında virüs salgını önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel YHT Garında virüs salgını önlemleri - Son Dakika

YHT Garında virüs salgını önlemleri

6 saat önce

Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.

Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.

YHT Garında virüs salgını önlemleri

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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