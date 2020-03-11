YHT Garında virüs salgını önlemleri - Son Dakika

YHT Garında virüs salgını önlemleri
6 saat önce
Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:22 Kaynak: AA
Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.
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