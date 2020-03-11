YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı

6 saat önce

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın (YHT) bakır kablolarını çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YHT hattından bakır kablo çalan hırsız tutuklandı, System.String[]

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın (YHT) bakır kablolarını çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale'nin Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki inşaat alanından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu kabloları çalan hırsızın O.K. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla Ankara'daki evinde gözaltına alınan O.K., Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Yüksek Hızlı Tren, Ankara, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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