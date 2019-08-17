YHT ile 10 yılda 50 milyon yolcu taşındı
34 dakika önce
Türkiye'de ilk kez 2009'da Ankara-Eskişehir arasında hizmet vermeye başlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.
Türkiye
'de ilk kez 2009'da Ankara- Eskişehir
arasında hizmet vermeye başlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:22
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