Son Dakika Haberleri: YHT ile 10 yılda 50 milyon yolcu taşındı
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YHT ile 10 yılda 50 milyon yolcu taşındı

34 dakika önce

Türkiye'de ilk kez 2009'da Ankara-Eskişehir arasında hizmet vermeye başlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.

YHT ile 10 yılda 50 milyon yolcu taşındı, System.String[]
Türkiye'de ilk kez 2009'da Ankara- Eskişehir arasında hizmet vermeye başlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.
Eskişehir, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:22 
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