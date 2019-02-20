Yht İnşaatından Kablo Hırsızlığı İddiası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.



Yediler Mahallesi İçköy mevkisinde yapımı süren YHT hattı kaçış tüneli içindeki elektrik kabloları çalmaya çalıştıkları öne sürülen A.B. (15), Y.B. (15), B.Ö. ve İ.Y. gözaltına alındı.



Bu kişiler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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