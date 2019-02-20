Son Dakika Haberleri: Yht İnşaatından Kablo Hırsızlığı İddiası

Yht İnşaatından Kablo Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Yht İnşaatından Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Yediler Mahallesi İçköy mevkisinde yapımı süren YHT hattı kaçış tüneli içindeki elektrik kabloları çalmaya çalıştıkları öne sürülen A.B. (15), Y.B. (15), B.Ö. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Bu kişiler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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