Son Dakika Haberleri: YHT kazasına ilişkin ses kayıtları soruşturma dosyasında

YHT kazasına ilişkin ses kayıtları soruşturma dosyasında

1 saat önce

TCDD görevlilerinin Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin iletişim cihazlarından yaptıkları konuşmaları içeren ses kayıtları, soruşturma dosyasına girdi.

YHT kazasına ilişkin ses kayıtları soruşturma dosyasında, System.String[]
TCDD görevlilerinin Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin iletişim cihazlarından yaptıkları konuşmaları içeren ses kayıtları, soruşturma dosyasına girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:40 

Ankara, Ekonomi
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