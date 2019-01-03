YHT kazasına ilişkin ses kayıtları soruşturma dosyasında
1 saat önce
TCDD görevlilerinin Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin iletişim cihazlarından yaptıkları konuşmaları içeren ses kayıtları, soruşturma dosyasına girdi.
TCDD görevlilerinin Ankara
'daki Yüksek Hızlı Tren
kazasına ilişkin iletişim cihazlarından yaptıkları konuşmaları içeren ses kayıtları, soruşturma dosyasına girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:40
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