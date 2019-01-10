Son Dakika Haberleri: Yht'lerde Taşınan Yolcu Sayısı 45 Milyona Yaklaştı

Yht'lerde Taşınan Yolcu Sayısı 45 Milyona Yaklaştı

1 saat önce

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) geçen yılın sonuna kadar 44,8 milyon kişi yolculuk yaptı.

Yht'lerde Taşınan Yolcu Sayısı 45 Milyona Yaklaştı, System.String[]
ARİFE YILDIZ ÜNAL - TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) geçen yılın sonuna kadar 44,8 milyon kişi yolculuk yaptı.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilirken, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul seferleri başladı.

Böylece, birçok kente günübirlik seyahat mümkün hale gelirken, Ankara ve İstanbul'dan Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Antalya ve Alanya'ya YHT ve otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantılı kombine taşımacılık imkanı sağlandı.

Ankara-Eskişehir hattında geçen yıl 1,4 milyon, Ankara-Konya hattında 2,2 milyon, Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 3,2 milyon, Konya-İstanbul (Pendik) hattında ise 1,2 milyon olmak üzere 8 milyon yolcu YHT ile seyahati tercih etti.

Ankara-Eskişehir hattında 16,6 milyon, Ankara-Konya hattında 13,3 milyon, Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 11,4 milyon, Konya-İstanbul (Pendik) hattında da 3,5 milyon olmak üzere geçen yılın sonu itibarıyla 44,8 milyon kişi yolculuk yaptı.

Bugüne kadar bin 213 kilometre YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 kilometre YHT ve bin 290 kilometre hızlı demir yolu hattının inşası sürüyor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında YHT hattı yapım çalışmaları da devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:05 Kaynak: AA

Konya, İstanbul, Ankara, Güncel
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