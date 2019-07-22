YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kurban Bayramı
dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22
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