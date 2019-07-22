Son Dakika Haberleri: YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
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YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı.

YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı." dedi.
Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22 
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