Üye Girişi
YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek - Son Dakika

YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek

14.12.2021 12:31

YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek Yüksek Hızlı Tren'de görevli host ve hostesler, Türk Hava Yolları tarafından eğitilecek.

YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek

ANKARA - Yüksek Hızlı Tren'de görevli host ve hostesler, Türk Hava Yolları tarafından eğitilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı Kule Restoran'da YHT ile THY arasında eğitim iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.

Programda konuşan TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, "Son 19 yılda yapılan yatırımlar sonucu Dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Bugün Ankara - Eskişehir, Ankara- İstanbul, Ankara- Konya, Konya-İstanbul olmak üzere 4 farklı güzergahta Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği yapıyoruz. Ayrıca YHT bağlantılı otobüs ve tren seferleriyle birçok şehre olan seyahat sürelerinde önemli oranlarda kısalmalar sağlıyoruz" diye konuştu.

12 bin 803 km olan demiryolu hat uzunluğunun 2023 yılında 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını bildiren Genel Müdür Pezük, "YHT filomuzun 31'e ulaşmasıyla birlikte yüksek hızlı tren seferlerinin artırılması çalışmalarımız ise halen devam ediyor. Bu çalışmalar ile ilk etapta günlük YHT yolcu sayısının 30 bine daha sonra 40 binlere çıkarılması mümkün hale gelebilecek. Tüm bu veriler dikkate alındığında; yolcularımızla birebir irtibat halinde olan tüm çalışanlarımızın bilgi ve becerileri hizmet kalitemizi, belirleyen en önemli unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

YHT işletmeciliğinde görev alan host ve hosteslerin, mesleklerinin gerektirdiği bilgiye, beceriye sahip olmalarının kurumun marka değeri için büyük önem arz ettiğinin altını çizen Genel Müdür Pezük, "Bu anlayış içerisinde; 21. yüzyılın ulaşım aracı olan ve uçakla yarışır bir noktaya gelen YHT demiryolu işletmeciliğimizi daha ileri noktaya taşımak, tüm host ve hosteslerimizin müşteri memnuniyeti odaklı görev yapmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizin başında gelmektedir. Bu yetkinliği sağlamak için, dünyanın en iyi eğitimini veren kurumlarından birisiyle çalışmaya başlıyoruz. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olmayı başaran gururumuz Türk Hava Yolları'nın kabin memurlarını eğiten, bununla da kalmayıp dünyanın birçok havayolu şirketine eğitim veren Türk Havayolları Havacılık Akademisi'nin Yüksek Hızlı Trenlerde verdiğimiz hizmetlerde fark yaratacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gerçekleştirilecek eğitim programında 165 host ve hostes katılacak ve program bir yıl sürecek.

YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek
YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek
YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek
YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek

Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 yıl önce evlenmişlerdi! Genç çift hurdaya dönen otomobilde can verdi 16:23 2 yıl önce evlenmişlerdi! Genç çift hurdaya dönen otomobilde can verdi
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış! 16:14 Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış! Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı

Son Dakika Haberleri
16:26 Mevlana'yı rüyasında gördü, "gel" diyen sesini duydu, Arjantin'den Konya'ya yerleşti
16:21 Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla
16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi
16:13 Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış!
16:06 Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!
16:01 Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor
15:57 Arsenal'da gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı
15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar
15:52 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı
15:44 Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: 40'ı aşkın kişi öldü
Mevlana'yı rüyasında gördü, "gel" diyen sesini duydu, Arjantin'den Konya'ya yerleşti Mevlana'yı rüyasında gördü, "gel" diyen sesini duydu, Arjantin'den Konya'ya yerleşti         
16:27
Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla         
16:21
18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:15
Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!         
16:07
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti         
14:56
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı         
10:36
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 16:32:30. #1.13#
SON DAKİKA: YHT host ve hosteslerine THY eğitim verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement