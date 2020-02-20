YHT şantiyesinden yapılan hırsızlığı özel ekip çözdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel YHT şantiyesinden yapılan hırsızlığı özel ekip çözdü - Son Dakika

YHT şantiyesinden yapılan hırsızlığı özel ekip çözdü

7 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinden yaklaşık bir ay önce yapılan inşaat demiri hırsızlığını taşeron firma çalışanlarının gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinden yaklaşık bir ay önce yapılan inşaat demiri hırsızlığını taşeron firma çalışanlarının gerçekleştirdiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahıdır Mahallesi Kışlapınarı mevkisinde bulunan YHT şantiyesinden inşaat demirlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili özel ekip kuran jandarma, hırsızlığı taşeron firmada çalışan B.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler ayrıca, aynı firmada çalışan H.I, Ş.Ş. ve A.T'nin de aynı yöntemle değişik zamanlarda hurdacılara şantiyeye ait inşaata ait demirleri sattıklarını tespit etti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YHT şantiyesinden yapılan hırsızlığı özel ekip çözdü

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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