YHT seferleri artırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs'ta Ankara- İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, "YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz. 8 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet daha tren sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16'dan 20'ye çıkartıyoruz" dedi. Karaismailoğlu, ayrıca Ankara-İstanbul seferlerine yeni durakların konulduğunu da bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin, 28 Mayıs'ta Ankara-İstanbul seferi ile başlatıldığını anımsatarak, normalleşme sürecinin hızla ilerlediğini söyledi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler alarak seferlerin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm alanlarda normalleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini söyleyerek, "Salgına karşı Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Trenlerimiz de şu anda yarı kapasite ile hizmet veriyor. HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış vatandaşlarımız bu tren seferleri ile seyahat ediyor" dedi.

YHT'ler Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze ve Bostancı'da duracak

Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 YHT seferinin yapıldığını ancak vatandaşların yoğun taleplerine yetmediğini vurguladı. Söz konusu seferlerin Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemlerle düzenlendiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Yarı kapasite ile çalışan YHT hatlarımıza vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine sefer sayılarımızı artırmaya karar verdik. Bu nedenle vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 8 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet daha tren sefere konularak toplam YHT adedini 16'dan 20'ye çıkartıyoruz. Ayrıca, yüksek hızlı trenler pandemi nedeniyle duruş yapmadığı Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze ve Bostancı istasyonlarında durmaya başlayacak" diye konuştu.

Karaismailoğlu, tüm seferlerin sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek yapılacağını söyleyerek, trenlerde yolcuların sosyal mesafeye uygun olarak çapraz düzende oturtulduğunun altını çizdi.

"Tüm ulaştırma modlarımızda önceliğimiz 'vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ilk günden itibaren salgına karşı gösterdiği duyarlılık Türkiye'nin bu sınavda başarılı olmasının olmazsa olmazı oldu. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birbirimize kenetlenerek, Türkiye'yi her alanda dünya liglerine çıkaracağımızdan hiç şüphem yok. 83 milyonun desteği ile üreten ve güçlenen Türkiye olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA