YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak
55 dakika önce
Başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.
Başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman
YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:20
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