Son Dakika Haberleri: YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak

YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak

55 dakika önce

Başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.

YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak, System.String[]
Başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:20 

Eryaman, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıldı ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:15:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]