YHT setleri için onarım ihalesi

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü yüksek hızlı tren (YHT) ve çok yüksek hızlı tren (ÇYHT) setlerinin onarımı için ihaleye çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, 12 CAF 65000 serisi YHT setleri ve 12 Siemens Velaro serisi ÇYHT setlerinin tüm kaporta, hasar, onarım ve boya

işine ait hizmet alımı gerçekleştirilecek.

Tekliflerin 3 Haziran saat 14.30'a kadar verilebileceği ihale, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.