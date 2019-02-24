Son Dakika Haberleri: YHT'ye yatırım dopingi

YHT'ye yatırım dopingi

5 dakika önce

TCDD'nin 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı.

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TCDD'nin 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:55 

Ekonomi
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