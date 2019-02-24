YHT'ye yatırım dopingi
5 dakika önce
TCDD'nin 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı.
TCDD'nin 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:55
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