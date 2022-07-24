NANJİAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Nanjian Yi Özerk İlçesi'ndeki Taiping Köyü'nde meşale festivali kutlamasına katılan köylüler, 23 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Yi Etnik Grubu Meşale Festivalini Kutladı - Son Dakika
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