Fiyat artışları (2) - Son Dakika

Fiyat artışları (2)

04.01.2021 10:24
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) aralıkta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,02, imalatta yüzde 27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,25 ve su temininde yüzde 14,83 artış oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) aralıkta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,02, imalatta yüzde 27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,25 ve su temininde yüzde 14,83 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimler, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,02, imalatta yüzde 27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,25 ve su temininde yüzde 14,83 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,02, imalatta yüzde 2,67, su temininde yüzde 1,18 artış; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,21 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 32,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 27,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,18, enerjide yüzde 3,24 ve sermaye malında yüzde 29,70 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,47, enerjide yüzde 2,86 ve sermaye malında yüzde 1,87 artış görüldü.

Yıllık azalış 17,77 ile tütün ürünlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,29, metal cevherleri yüzde 48,97, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 34,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış yüzde 2,34 ile metal cevherleri, yüzde 1,73 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 1,21 ile elektrik, gaz ve üretim alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,71, tütün ürünleri yüzde 7,74, ana metaller yüzde 6,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı0,0219,02
İmalat2,6727,32
Elektrik, gaz-1,210,25
Su temini1,1814,83
(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (2) - Son Dakika Ekonomi


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