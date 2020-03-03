Yİ-ÜFE yıllık yüzde 9.26, aylık yüzde 0.48 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 9.26, aylık yüzde 0.48 arttı - Son Dakika Ekonomi

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 9.26, aylık yüzde 0.48 arttı

6 saat önce

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.48, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 2.33, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.18 arttı.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 9.26, aylık yüzde 0.48 arttı, System.String[]

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.48, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 2.33, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.18 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12.26, imalatta yüzde 8.52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19.24, su temininde yüzde 5.27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri de; ara malında yüzde 6.46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10.40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12.77, enerjide yüzde 12.34, sermaye malında yüzde 9.55 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre;

"Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.44, imalatta yüzde 0.66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.38, su temininde yüzde 0.07 azalış olarak gerçekleşti.

"Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.29, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.30, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.94 artış, enerjide yüzde 4.17 azalış, sermaye malında ise yüzde 0.93 artış olarak gerçekleşti.

"Yıllık en düşük artış; yüzde 0.14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 1.48 ile giyim eşyası, yüzde 1.52 ile kömür ve linyit olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51.88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20.05, metal cevherleri yüzde 19.96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

"Aylık en fazla azalış; yüzde 8.96 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 7.62 ile tütün ürünleri, yüzde 2.38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti; metal cevherleri yüzde 3.36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3.16, ana metaller yüzde 2.30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu."


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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