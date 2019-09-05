Yiğido bugün toplanacak
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Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.
Bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde saat 18.00'da top başı yapacak olan Sivasspor, Başakşehir'e hazırlanmaya başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.
Başakşehir ile D. G. Sivasspor arasında oynanacak olan maçın günü ve saati ise henüz açıklanmadı. - SİVAS
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