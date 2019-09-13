Son Dakika Haberleri: Yiğido, İstanbul'a gitti
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Yiğido, İstanbul'a gitti

1 saat önce

Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hava yolu ile İstanbul'a gitti.

Yiğido, İstanbul'a gitti, System.String[]

Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hava yolu ile İstanbul'a gitti.


Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından tesislerinden ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.


Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:


"Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Volkan Eğri, Abdou Razack Traore, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."


Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. - SİVAS

Başakşehir, Sivasspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:59 Kaynak: İHA
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