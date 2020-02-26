Yiğido tam kadro çalıştı - Son Dakika
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Yiğido tam kadro çalıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah tam kadro yaptığı antrenmanla devam etti.

Yiğido tam kadro çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah tam kadro yaptığı antrenmanla devam etti.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar istasyon çalışmaları ile antrenmanı sürdürdü. Çalışma çift kale maçla sona erdi.


Futbolcuların tamamının katıldığı idmanda Teknik Direktör Rıza Çalımbay zaman zaman futbolcularına taktikler verdi.


Sivasspor yarın yapacağı idmanla Ankaragücü hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Ankaragücü, Sivasspor, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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