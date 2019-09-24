Son Dakika Haberleri: Yiğido'ya Emre şoku! 2 hafta yok
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Yiğido'ya Emre şoku! 2 hafta yok

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Yiğido'ya Emre şoku! 2 hafta yok, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.


Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:


"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. hafta maçında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırası sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak." - SİVAS

Emre Kılınç, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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