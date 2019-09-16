Yiğido yarın toplanacak

Süper Lig'in 5. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Yarın Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde saat 17.00'da top başı yapacak olan Sivasspor, Karadeniz ekibine bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(İHA)