Yiğidolar 3 maç sonra galibiyeti hatırladı

DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 3 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 8. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye çıkardı.

Ligde son galibiyetini 26. haftada Sivas'ta oynanan maçta 2-0'lık skorla Kayserispor karşısında elde eden DG Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Ligin 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, bir sonraki hafta konuk ettiği Hatayspor ile 1-1, 29. haftada ise dış sahada Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sivasspor, 30. haftada sahasında İstanbul takımlarından Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı. 7 maçtır yenilmeyen Sivasspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. - SİVAS