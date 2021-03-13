Yiğidolar 8. galibiyetini aldı

Fatih Karagümrük karşısında 1-0 kazanarak puanını 37'ye yükselten Sivasspor, Süper Lig'deki 28. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 28. maçını oynadı. Sahadan 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 13 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 4-1 ve 26. haftada Kayserispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Karagümrük karşısında 1-0 kazanarak bu sezon 8. galibiyetine imza attı ve puanını 37'ye yükseltti.

Yiğidolar bu sezon oynadığı 28 mücadelede 32 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü ve eksi olan averajını '0' yapmayı başardı. - SİVAS