Son Dakika Haberleri: Yiğidolar, Alanya'da çalıştı
Son Dakika Spor Haber

Yiğidolar, Alanya'da çalıştı

15 dakika önce

D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinden Alanya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Yiğidolar, Alanya'da çalıştı, System.String[]

D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinden Alanya'da yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Cengiz Urfalıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan Yiğidolar, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.


A. Alanyaspor ile D.G. Sivasspor 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın
Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti! Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yiğidolar, Alanya'da çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]