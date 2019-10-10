Son Dakika Haberleri: Yiğidolar'da Galatasaray mesaisi başlıyor
Son Dakika Spor Yiğidolar'da Galatasaray mesaisi başlıyor

Yiğidolar'da Galatasaray mesaisi başlıyor

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın start verecek.

Yiğidolar'da Galatasaray mesaisi başlıyor, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın start verecek.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 17.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, İstanbul temsilcisine bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak. Antrenmana futbolcuların tam kadro katılması bekleniyor.


Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler ise henüz belli olmadı. - SİVAS

Lütfullah Bilgin, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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