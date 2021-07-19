Sivasspor'da, Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova deplasmanında 22 Temmuz Perşembe günü Petrocub ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampta devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 18. gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Antrenman tam saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.