Yiğidolar'dan galibiyet pozu

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni alırken paylaşıma, "Seride 15. maç. Coşkumuzu, mutluluğumuzu tüm Yiğidolarla paylaşıyoruz" notu eklendi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu 'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti tek golü 88. dakikada Jorge Felix attı. Ligdeki 13. galibiyetini elde eden ve Gaziantep FK maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Süper Lig'in 38. haftasında DG Sivasspor , sahasında Yeni Malatyaspor 'u 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Yiğidolar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde