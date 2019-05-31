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Yiğidolar evinde daha başarılı

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunu 41 puanla 12. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya çıkarttı.

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Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunu 41 puanla 12. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya çıkarttı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 17 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sahasında rakip fileleri 24 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 18 gol gördü.

Sivas temsilcisi, evinde Alanyaspor, Bursaspor, Göztepe, MKE Ankaragücü, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Demir Grup Sivasspor sahasında sadece Kasımpaşa'ya 3-0, Antalyaspor'a 2-1, Kayserispor'a 3-1 ve Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

Deplasmanda 14 puan topladı

Evinde 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 27 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 14 puan toplayabildi. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 17 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde de 36 gol gördü. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:47 Kaynak: İHA
Hakan Keleş, Sivasspor, Spor
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