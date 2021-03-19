Yiğidolar, Göztepe maçına hazır

Göztepe ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde İzmirspor İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Yiğidolar çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı