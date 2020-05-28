- Yiğidolar hız kesmiyor

SİVAS - DG Sivasspor, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.