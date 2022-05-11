Yiğidolar'ın final sevinci - Son Dakika
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Yiğidolar'ın final sevinci

11.05.2022 23:01
Yiğidolar'ın final sevinci

Ziraat Türkiye Kupası'nda DG Sivasspor'un finale yükselmesi, maç sonu coşkuyla kutlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda DG Sivasspor'un finale yükselmesi, maç sonu coşkuyla kutlandı. Futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 beraber kaldı. Sahadan avantajlı skorla ayrılan ve finale adını yazdıran Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. Başarılı futbolcu Uğur Çiftçi ile Fayçal Fajr ise taraftarın arasına girerek tezahüratlarda bulundu.

Sivassporlu futbolcular daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar'ın final sevinci
Yiğidolar'ın final sevinci
Yiğidolar'ın final sevinci
Yiğidolar'ın final sevinci
Yiğidolar'ın final sevinci

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Kaynak: İHA

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