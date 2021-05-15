Yiğidolar'ın namağlup serisi 19 maça yükseldi - Son Dakika

Yiğidolar'ın namağlup serisi 19 maça yükseldi

15.05.2021 20:06
Yiğidolar'ın namağlup serisi 19 maça yükseldi, System.String[]

Süper Lig'in son haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça yükseltti.

Süper Lig'in son haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça yükseltti.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Sivasspor, ligdeki 16. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, puanını da 65'e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün sahasındaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 19 maça çıkarttı. Sivasspor, bu süreçte 11 galibiyet ve 8 beraberlikle 41 puan elde etti.

Kırmızı-beyazlılar, ayrıca bu sezon 54 gol atarken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Yiğidolar'ın namağlup serisi 19 maça yükseldi
Yiğidolar'ın namağlup serisi 19 maça yükseldi

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yiğidolar'ın namağlup serisi 19 maça yükseldi - Son Dakika Spor


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