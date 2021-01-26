Yiğidolar'ın serisi sona erdi - Son Dakika

Süper Lig'de son 5 lig maçında bileği bükülmeyen DG Sivasspor'un yenilmezlik serisi, Kasımpaşa mağlubiyetiyle sona erdi.

Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas ekibinin 5 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ligde son yenilgisini 28 Aralık 2019'da deplasmanda Beşiktaş karşısında 3-0'lık sonuçla alan Sivasspor, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Ligin 16. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Yiğidolar, daha sonra Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında ise deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)