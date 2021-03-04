Yiğidolar'ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Sivasspor, konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 12. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 33'e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Hatayspor maçıyla yenilmezlik serisini ise 5 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 30 gol atarken, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)