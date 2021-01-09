Yiğidolar ligde 5. galibiyetini aldı

Gaziantep FK maçı ile Süper Lig'de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Gaziantep mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 17. maçını oynadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci haftasında Erzurumspor'u 2-0, ligin beşinci haftasında Kayserispor'u 3-1, ligin on üçüncü haftasında Konyaspor'u 1-0 ve on dördüncü haftada ise Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 17 mücadelede 19 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)